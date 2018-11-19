Momento particolarmente delicato per la Ludos. Contro il San Roberto Fiumara arriva ancora una sconfitta, in casa, ed anche pesante nel punteggio, nella giornata in cui i ragazzi di mister Faraone speravano di poter tornare a fare punti.

Un cammino complicato per la matricola che, insieme alle fisiologiche difficoltà di un gruppo che si affaccia ad un nuovo campionato, deve aggiungere evidenti errori da parte dei suoi protagonisti, che purtroppo si stanno ripetendo con una continuità impressionante.

E questo è accaduto ancora con il San Roberto, nel contesto di un match che solo per un tempo si è potuto giocare alla pari, con due reti concesse agli avversari, come detto causa svarioni evidenti, ed il gol di Marino che comunque aveva riaperto l’incontro.

Una seconda parte non giocata con la stessa intensità e vita facile per gli ospiti che vanno al gol in altre due circostanze, mentre la Ludos per espulsione perde Cutrupi.

Arriva per la squadra di Faraone la sesta sconfitta stagionale che tiene sempre al penultimo posto della classifica la squadra, ma il dato più preoccupante resta quello delle disattenzioni, contro le quali il lavoro del tecnico rimane complicato.