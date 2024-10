Calcio – Per la Ludos ancora uno stop. Risultati e classifica

Canale e compagni si arrendono alla forza dell'avversario, ma vogliono giocarsi tutto in questo finale di stagione

Dopo il ritorno al successo di qualche settimana addietro, sono arrivate due sconfitte consecutive, probabilmente anche preventivate vista la forza degli avversari, che hanno stoppato la risalita della Ludos verso posizioni di classifica che quantomeno le consentano di poter andare alla disputa dei play out. Perchè rimane questo l’obiettivo di una squadra che ha sofferto più del dovuto il cambio di categoria ed in questo finale di stagione le proverà tutte per accorciare le distanze da chi le sta davanti.

C’è stato davvero poco da fare contro la Deliese, nonostante si giocasse davanti al pubblico di casa, con gli ospiti in vantaggio dopo un solo minuto di gara, rete fortemente contestata per un tocco di mano. Ludos che ha tentato di reagire ma la forza dell’avversario l’ha punita per altre due volte fino a raggiungimento dello 0-3.

I minuti finali sono utili solo a Canale che, su calcio di rigore, realizza il classico gol della bandiera, finisce 1-3.

Questi i risultati della giornata con relativa classifica e prossimo turno:

Bovese – S. Gaetano 1-0

Fortitudo – Pro Pellaro 0-1

Ludos – Deliese – 1-3

Palizzi – S. Michel 4-0

Real – Ravagnese 0-2

Rosarno – Scillese 2-1

S. Giorgio – Borgo Grecanico 1-1

S. Roberto – Bianco 1-0

CLASSIFICA

Ravagnese 55

Pro Pellaro 46

Rosarno 45

S. Giorgio 40

Bovese 39

Deliese 38

Borgo Grecanico, S. Michel 32

S. Roberto 31

Fortitudo 30

Scillese 27

Palizzi 22

S. Gaetano 21

Bianco 17

Ludos 12

Real 6