Calcio – Ludos, Barreca: ‘Non dobbiamo temere nessuno, soprattutto in casa’

Una è sesta in classifica, l’altra penultima. Una ha 11 punti e l’altra ne ha 4, con un conseguente divario di 7 punti. Le due sfidanti hanno due obiettivi, per quanto opposti, ugualmente importanti. Tutto pronto per il match pomeridiano che infiammerà il “G. Aliquò” di Gallina.

Il Bianco e la finale play off dello scorso anno

La squadra ionica lo scorso anno è arrivata a disputare la finale play off poi persa contro l’Archi e anche quest’anno vuole essere protagonista. Reduci da un pareggio casalingo a reti bianche contro il San Roberto Fiumara, il collettivo è determinato a strappare la prima vittoria esterna. Rispetto la passata stagione il Bianco è diverso per otto undicesimi. I goleador sono Rocco Nicita e Tallamo con due reti.

In panchina salutato Criaco, nelle doppie vesti di giocatore allenatore, c’è il giovane Vitetta Francesco. Una differenza reti che vede un più uno con 10 gol fatti e 9 subiti una squadra equilibrata ma che scorge nel reparto difensivo il suo punto debole ed è proprio lì che si dovrà cercare di pungere.

Le parole del dirigente Pasquale Barreca

Sentito sulla partita il dirigente neroarancio Pasquale Barreca si è espresso così ai nostri microfoni: “C’è la consapevolezza che si può fare meglio di quanto fatto nelle precedenti partite casalinghe, dobbiamo cercare di partire concentrati e non avere cali di attenzione fino al triplice fischio finale bisogna evitare di incorrere negli errori visti nelle precedenti gare. Il nostro imperativo deve essere rispettare ma non temere nessun avversario, soprattutto tra le mura amiche, solo così possiamo raggiungere un risultato positivo”.

A dirigere sarà il sig. Marchesano della sezione di Taurianova. Appuntamento domenica 4 novembre alle ore 14:30. La squadra di mister Faraone vorrà ottenere tre punti fondamentali per la lotta salvezza, nonostante l’evidente differenza con la rosa avversaria, mentre la squadra allenata da Vitetta vorrà sfatare il tabù trasferta.