La Ludos, dopo due turni di riposo causa maltempo, ritornerà sabato in campo alle ore 14:30 presso lo stadio Lo Presti di Palmi per la nona giornata di prima categoria girone D, avversario di turno il Saint Michel. La squadra di Don Gaudioso Mercuri rispetto allo scorso anno, (gara che terminò col punteggio di 2-2), presenta tanti volti nuovi a partire dalla dirigenza con l’arrivo di un esperto Ferdinando Rombola come responsabile dello sviluppo calcistico. In panchina mister Mammoliti e in campo il bomber Sacco con cinque realizzazioni.

La compagine reggina attualmente occupa il decimo posto con dieci punti frutto di due vittorie e quattro pareggi. La singolarità sta nel fatto che tra le mura amiche è ancora con zero vittorie solo tre pareggi, insomma una squadra che si potrebbe definire da trasferta. Dirigerà il sig. Muraca di Lamezia Terme che ha già arbitrato la Ludos contro la Scillese partita terminata con una sconfitta 2-4 nel punteggio.

L’intervista al capitano Pasquale Lia

Per la Ludos abbiamo sentito il capitano Pasquale Lia.

Domenica rientrerà tra i convocati dopo un lungo stop che le ha fatto saltare l’inizio della stagione, come sta? E come ha trovato la squadra?

Si rientrerò sabato tra i convocati dopo circa 4 mesi di assenza a causa della lesione del crociato del ginocchio sinistro, ormai sono due settimane che mi sono riaggregato al gruppo e al momento non ho particolari problemi fisici. Sicuramente mi manca il ritmo partita che spero di recuperare al più presto. In questo periodo di riposo forzato ho seguito la squadra da fuori e secondo me un po’ tutto l’ambiente ha pagato il salto di categoria, questo aggiunto al cambio di allenatore ha portato un piccolo disorientamento generale. In ogni in caso credo non meritiamo la classifica attuale anche perché in molte occasioni sono stati gli errori individuali a penalizzarci dopo aver fatto belle prestazioni vedi derby rionale con il Ravagnese.

La sfida con il Saint Michel e gli obiettivi

Sabato si va a Palmi contro il Saint Michel che gara sarà?

Il Saint Michel è una delle squadre ripescate ma che sta facendo molto bene, hanno fatto risultati importanti soprattutto in trasferta sarà una partita difficile, ma mi aspetto dalla squadra segnali di ripresa e un risultato positivo per iniziare a risalire la classifica.

Cosa si attende da questa stagione?

La salvezza ma per ottenerla dobbiamo fare punti già sabato perché solo così possiamo ritrovare la serenità che ci permetterà di esprimerci al meglio come sappiamo fare.