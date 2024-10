Calcio – Ludos Ravagnese, arrivano altri tre calciatori

La Ludos Ravagnese Calcio comunica l’arrivo in maglia arancioblu di tre nuovi calciatori: si tratta dell’esterno sinistro Giuseppe Assumma, classe 1994, cresciuto nel settore giovanile della Segato con alle spalle esperienze nei campionati di Eccellenza (con le maglie di Brancaleone e Catona), Promozione (in Calabria con la Gallicese e in Sicilia con il Caltagirone) e Prima categoria (con Greffa Mosorrofa, Ravagnese stesso ed Archi); e dei due validi under, cresciuti entrambi nel settore giovanile della Reggina Calcio prima, Eros Altunkeser (difensore, classe 2000), ex Bocale, San Giorgio ed Audax Ravagnese e Marco Torino (attaccante, classe 2000), ex Reggiomediterranea e Bocale.

La società del presidente Cilione e del vicepresidente Surace dà il benvenuto a Giuseppe, Eros e Marco augurando loro una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.