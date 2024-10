Calcio: il mercato delle altre. La Ternana tra sogni ed obiettivi

Prima dell’inizio della stagione, la Ternana veniva indicata da tutti come una delle formazioni in grado di lottare per il vertice. E dando uno sguardo all’organico la considerazione era più che legittima, tanti giocatori a disposizione di mister Gallo sono di categoria superiore, con molta qualità ed esperienza. Oggi i rossoverdi sono distanti dalla vetta di ben dodici punti e pur prendendo atto della straordinarietà del campionato della Reggina, non escludono a priori una possibilità di rimonta.

Rispetto al Bari, però, la Ternana non intende fare interventi massicci sul mercato così come dichiarato dallo stesso presidente Bandecchi, ma solo pochi ritocchi. Il reparto sul quale si intende certamente intervenire è quello offensivo, nonostante la presenza in rosa di elementi come Vantaggiato, Marilungo, Torromino e Ferrante.

Il Ds Leone sembra abbia individuato già qualche profilo come Vazquez del Francavilla (7 gol in stagione) e Marcheggiani svincolatosi dal Rieti (8 gol in stagione). Il sogno è Di Piazza in uscita dal Catania.

