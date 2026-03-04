Calcio, Messina: l’attacco agli arbitri del presidente Justin Davis

"Continueremo a lottare sul campo, ma ci aspettiamo che chi è chiamato a garantire l’equità del campionato faccia altrettanto”

Il Messina non ci sta e tramite social il presidente Justin Davis attacca duramente gli arbitri della gara pareggiata contro il Favara, con il rigore assegnato in pieno recupero: “Quanto accaduto domenica evidenzia ancora una volta le difficoltà legate alla gestione arbitrale in questo campionato. Nelle partite decisive, quelle che determinano una stagione, il lavoro di tante persone e il futuro di una società è fondamentale che vengano designati arbitri di comprovata esperienza e competenza.

Leggi anche

Purtroppo, questo standard non è stato rispettato. Da presidente dell’ACR Messina difenderò sempre questo club, i nostri calciatori e i nostri tifosi. Chiediamo solo correttezza, professionalità e rispetto delle regole. La nostra tifoseria merita rispetto. La nostra città merita rispetto. E quando gare così importanti vengono condizionate da decisioni discutibili, è nostro dovere far sentire la nostra voce. Continueremo a lottare sul campo, ma ci aspettiamo che chi è chiamato a garantire l’equità del campionato faccia altrettanto”.