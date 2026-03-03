Nuova Igea: il presidente Bonina sul campionato, la Reggina e il caso De Falco

Approfittando della sosta e ricordando che alla ripresa si giocherà il big match tra la Nuova Igea e la Reggina, il presidente dei giallorossi Bonina ha parlato ad Antenna Giallorossa su RTP: “Dobbiamo vincere tutte le partite in casa e qualche partita fuori. Perdere domenica poteva essere destabilizzante mentalmente, si sarebbe persa anche la vetta della classifica. A noi sta bene essere sottovalutati, la Nissa ha speso davvero tanto, la Reggina ha il blasone ma si fermerà a Barcellona. Il Savoia ha il Re e noi abbiamo il nostro popolo che ci spinge.

Entro il 15 si arriverà ad una soluzione, regolamenti alla mano l’Igea non può essere condannata e prendere punti di penalizzazione. Ma non ci destabilizza nulla, in 26 partite abbiamo perso solo due volte, siamo la squadra più costante. Ci stiamo preparando alla sfida con la Reggina. Se si vuole vincere il campionato dobbiamo vincere tutte e quattro le partite in casa“.