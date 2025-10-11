Calcio: il pensiero di Mimmo Toscano sull’utilizzo dei giovani e il minutaggio
Molto diretto l'ex allenatore della Reggina riguardo il loro impiego
11 Ottobre 2025 - 10:26 | Redazione
Alla vigilia dell’incontro che il Catania dovrà giocare sul campo del Giugliano, mister Mimmo Toscano in occasione della presentazione del match ha parlato anche dei giovani e del loro utilizzo: “Il Catania non fa minutaggio. Se i giovani sono bravi giocano, com’è successo con Pieraccini, l’anno scorso con Corallo e Forti. Si gioca per vincere, se i giovani non sono ancora pronti li faremo crescere“.