In Evidenza

Calcio: il pensiero di Mimmo Toscano sull’utilizzo dei giovani e il minutaggio

Molto diretto l'ex allenatore della Reggina riguardo il loro impiego

11 Ottobre 2025 - 10:26 | Redazione

Alla vigilia dell’incontro che il Catania dovrà giocare sul campo del Giugliano, mister Mimmo Toscano in occasione della presentazione del match ha parlato anche dei giovani e del loro utilizzo: “Il Catania non fa minutaggio. Se i giovani sono bravi giocano, com’è successo con Pieraccini, l’anno scorso con Corallo e Forti. Si gioca per vincere, se i giovani non sono ancora pronti li faremo crescere“.

Catania Calcio