Calcio: c'è anche il toto allenatori. Le società ambiziose puntano su Mimmo Toscano

C'è il calciomercato che riguarda i giocatori, ma c'è anche quello degli allenatori. Da adesso in avanti si susseguiranno le notizie su eventuali interessamenti, veri o presunti, trattative, abboccamenti. Sul fronte tecnici, la Reggina discuterà la prossima settimana con mister Baroni per provare ad iniziare una nuova avventura insieme, ma a libro paga della società amaranto, c'è ancora Mimmo Toscano, grande protagonista della promozione della Reggina in serie B, meno fortunato invece nel suo percorso in cadetteria. Il tecnico ha un contratto con la società amaranto fino a giugno 2022.

Le società interessate a Mimmo Toscano

Qualche mese addietro vi era stato un serio interessamento da parte del Bari del presidente De Laurentiis che stima moltissimo l'allenatore reggino e non è escluso che possa tornare a contattarlo nel caso in cui la squadra pugliese non dovesse completare al meglio questa fase dei play off. E secondo quanto riferito dal quotidiano Tuttosport, su Mimmo Toscano ci sarebbe un interessamento forte anche del Modena. Gli estimatori certamente non mancano, vedremo come si evolveranno le cose nelle prossime settimane.