Calcio: stangata per il Siracusa. Penalizzazione e ultimo posto. La nuova classifica

Sei mesi di inibizione al presidente Ricci. E ancora potrebbe non essere finita

Adesso è diventata notizia ufficiale. Per avere saltato il termine dei pagamenti ai tesserati entro il 16 dicembre, sono stati inflitti 6 punti di penalizzazione al Siracusa e sei mesi di inibizione per il presidente del club Ricci. Rischio nuova penalizzazione per la scadenze del 16 febbraio 2026.

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C – Benevento 64, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Crotone 44, Monopoli 43, Audace Cerignola 42, Potenza 37, Casarano 36, Team Altamura 36, Sorrento 33, Atalanta U23 31, Picerno 29, Trapani 28, Latina 28, Cavese 28, Giugliano 24, Foggia 22, Siracusa 17.

N.B. – Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva.