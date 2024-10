Calcio – Ricordate Pochesci? Paga anche lui nella rivoluzione fatta alla Casertana

Dopo la campagna acquisti roboante e la moltitudine di problemi affrontati nella stagione che da poco si è conclusa, la Casertana ha deciso per la rivoluzione sotto tutti i punti di vista. Cambiano praticamente tutti dal Ds al Team Manager, dal consulente tecnico fino all’allenatore.

Si, andrà via anche il tecnico Pochesci, arrivato sulla panchina dei rossoblu a stagione in corso, famoso più per le sue conferenza stampa che per avere lasciato una impronta alla squadra, uscita dopo il primo turno dei play off. Ben impresse nella mente dei tifosi amaranto le dichiarazioni rilasciate nel post gara al Granillo e qualche settimana dopo l’eliminazione appunto dai play off.

