Calcio: possibili novità riguardo i ricorsi della Salernitana

“C’è grande attesa in città per l’esito dei ricorsi inoltrati dalla Salernitana per il blocco dei playout. In attesa che arrivi un comunicato ufficiale o una dichiarazione da parte della società, sembrerebbe che il Tribunale Federale Nazionale a cui la Salernitana si è rivolta contestando i dispositivi del 18 maggio e del 5 giugno, avrebbe fissato per venerdì 13 prossimo l’udienza per esaminare l’istanza cautelare e per entrare nel merito.

Non c’è stato accoglimento, come frettolosamente scritto da alcuni organi di informazione nazionali, ma i giudici hanno ritenuto ci fossero i presupposti per fare una valutazione ulteriore e per capire se la Salernitana ha ragione. Al momento dunque non c’è nè un diniego nè un accoglimento, ma la società granata è fiduciosa avendo prodotto, in nottata, una documentazione aggiuntiva che farebbe vacillare la disputa dello spareggio, quantomeno nei tempi previsti del 15 giugno e del 20 giugno. A questo punto playout a rischio e Salernitana che conferma la volontà di rivolgersi al TAR in caso di retrocessione. Si riapre la pista della B a 21 mentre, su sponda Sampdoria, c’è grande fiducia per la disputa del match”.

fonte: tuttosalernitana.com