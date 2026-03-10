Calcio: nel giorno della penalizzazione, il Trapani annuncia un acquisto proveniente dalla D

Nel giorno del comunicato del TFN che ha inflitto altri cinque punti di penalizzazioni per il Trapani, il presidente granata Valerio Antonini ha annunciato un nuovo innesto per la sua squadra. “E’ Bes Balla il regalo che faccio alla squadra. Il mio Bes. Sono certo che darà tutto per il Trapani. E’ carico a mille e domani (oggi) torna da noi“.

Il giocatore Balla, esterno d’attacco classe 1991 era tesserato finora con la Vibonese in Serie D. Per il giocatore albanese si tratta di un ritorno, dopo averci militato nella stagione 2024/2025, quella della promozione fra i professionisti del club siciliano.