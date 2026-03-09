Trapani: nessuna esclusione dal campionato, ma un’altra stangata. La nuova classifica
Antonini ha ricevuto sei mesi di inibizione e mille euro di ammenda
09 Marzo 2026 - 20:56 | Redazione
Cinque punti di penalizzazione in classifica e un’ammenda di 1.500 euro per il Trapani Calcio. Lo ha deciso il Tribunale federale nazionale che ha sanzionato il club siciliano, che milita nel girone C della serie C, per violazioni di natura amministrativa. La decisione riguarda il mancato rispetto degli adempimenti federali collegati alla scadenza del 16 dicembre e arriva al termine del procedimento disciplinare avviato dopo il deferimento della società del 3 gennaio, su segnalazione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive.
La pronuncia del Tribunale federale si inserisce in una vicenda più ampia che riguarda la situazione amministrativa del club granata e il rispetto delle scadenze federali previste per le società professionistiche e che avrebbe potuto anche portare alla esclusione del Trapani dal campionato. Oltre alla società, erano stati deferiti anche il presidente del Trapani, Valerio Antonini, insieme ad alcuni dirigenti e procuratori del club. Antonini ha ricevuto sei mesi di inibizione e mille euro di ammenda.
La classifica aggiornata
Benevento 73
Catania 60*
Cosenza 56
Salernitana 54
Crotone 51
Casertana 49*
Audace Cerignola 45*
Monopoli 44*
Potenza 40
Casarano 40*
Team Altamura 40
Atalanta U23 35*
Cavese 34
Sorrento 33
Latina 32
AZ Picerno 31
Giugliano 28
Siracusa (-6) 24
Trapani (-20) 23
Foggia 22
- una partita in meno