Trapani: nessuna esclusione dal campionato, ma un’altra stangata. La nuova classifica

Antonini ha ricevuto sei mesi di inibizione e mille euro di ammenda

Cinque punti di penalizzazione in classifica e un’ammenda di 1.500 euro per il Trapani Calcio. Lo ha deciso il Tribunale federale nazionale che ha sanzionato il club siciliano, che milita nel girone C della serie C, per violazioni di natura amministrativa. La decisione riguarda il mancato rispetto degli adempimenti federali collegati alla scadenza del 16 dicembre e arriva al termine del procedimento disciplinare avviato dopo il deferimento della società del 3 gennaio, su segnalazione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive.

La pronuncia del Tribunale federale si inserisce in una vicenda più ampia che riguarda la situazione amministrativa del club granata e il rispetto delle scadenze federali previste per le società professionistiche e che avrebbe potuto anche portare alla esclusione del Trapani dal campionato. Oltre alla società, erano stati deferiti anche il presidente del Trapani, Valerio Antonini, insieme ad alcuni dirigenti e procuratori del club. Antonini ha ricevuto sei mesi di inibizione e mille euro di ammenda.

La classifica aggiornata

Benevento 73

Catania 60*

Cosenza 56

Salernitana 54

Crotone 51

Casertana 49*

Audace Cerignola 45*

Monopoli 44*

Potenza 40

Casarano 40*

Team Altamura 40

Atalanta U23 35*

Cavese 34

Sorrento 33

Latina 32

AZ Picerno 31

Giugliano 28

Siracusa (-6) 24

Trapani (-20) 23

Foggia 22