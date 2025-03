Calcio: il presidente del Trapani Antonini vuole salvare il Messina. Le dichiarazioni

Il calcio a Messina è ad alto rischio sia per quello che riguarda il risultato sportivo ma soprattutto per il futuro societario. Già scritto della rinuncia dell’ex proprietario Sciotto a rimettersi in sella, lo ha pubblicamente dichiarato attraverso una lettera aperta a Gazzetta del Sud, sta provando a salvarlo l’attuale presidente del Trapani Valerio Antonini che ha TeleSud ha dichiarato:

“Sto lavorando per trovare una soluzione alla salvezza del Messina perché la Sicilia merita di avere le sue realtà principali nel professionismo, compreso il Siracusa, che sta salendo. Si deve trovare una soluzione che possa consentire alla squadra di non fallire e ripartire dalla D con una proprietà seria che possa avere un progetto di sviluppo importante. Visto che nessuno si palesa, ho detto al sindaco di Messina che sono disposto a trovare una soluzione che consenta di finire questo campionato e fare l’anno prossimo una serie D dignitosa che consenta con una proprietà seria di poter tornare nel professionismo”.