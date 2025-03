Calcio: la Pro Pellaro fa sul serio, altra vittoria

Game, set, match! La Pro Pellaro non sbaglia nulla nemmeno in casa del Caraffa e continua ad accumulare punti in un bottino che segna quota 39 nella classifica di un campionato di Promozione combattutissimo.

Le reti di un super Camps e dell’ormai conferma Sapone fanno volare i bianconeri che si giocheranno la promozione in Eccellenza fino alla fine.

A Catanzaro gli uomini di Verbaro hanno presentato ancora una volta un calcio propositivo, rispondendo con grande maturità ad un avversario ostico tra le mura amiche.

Buona la prestazione della rosa nel totale dei minuti con mister Verbaro che ha optato per una sola sostituzione, merito della grande preparazione fisica svolta dal professore Alati in questi mesi.

Difesa presente e attenta con l’estremo difensore Pratticò mai chiamato realmente in causa, Romeo tornato dalla squalifica, Luce e Nocera di esperienza, unica piccola svista legata al gol subito su una distrazione; centrocampo galvanizzato con l’argentino Caseiro ritornato in condizioni brillanti, un Morabito mai domo e Catalano sempre presente. L’attacco, protagonista assoluto nelle ultime gare, ha dimostrato di essere a tutti gli effetti un reparto sprecato per la categoria con Camps a segno in ogni partita, Sapone spedito verso l’obiettivo super cannoniere della stagione, Colin e Acosta portabandiere di umiltà e sacrificio.



La Pro Pellaro, in punta di piedi così come predicato dal club presieduto da Nunzio Praticò, macina punti settimana dopo settimana, mostrandosi un gruppo sempre più unito e pronto ad affrontare qualsiasi avversario e dopo aver sconfitto la capolista Virtus Rosarno in maniera elementare, Verbaro ha caricato ulteriormente i propri uomini, consapevoli della propria forza. Il prossimo turno vedrà i bianconeri affrontare la Deliese tra le mura amiche in una gara che non avrà nulla di scontato. La Pro Pellaro già nelle prossime ore si ritroverà sul terreno di Valanidi per riprendere gli allenamenti dopo un giorno di meritato riposo ed in vista di un finale di stagione per nulla scontato.

Il tabellino

Caraffa: Voce 6; Bruni 5.5(77’st Bevilacqua sv); Comito 5.5; Errigo 6.5 (18′ st Alassia 5.5); Barberio 5.5; Cristiano 5.5; Bellia 4; Fava 6.5; D’amico 6.5 (35’st Calabretta 5.5); Giglio 6.5; Masciari 5.5 (26’st Fulciniti 5.5) ALL. Pugliese

Pro Pellaro: Pratticó 6.5; Romeo 6.5; Luce 6.5; Nocera 6.5; Morabito 7; Catalano 6.5; Camps 7.5; Caseiro 7; Colin 6.5; Sapone 7.5 (43’st Calabrese sv); Acosta 7 ALL.Verbaro

Arbitro:Zappia di Cosenza; Ciacco di Cosenza; Macrí di Catanzaro.

Ammoniti:Bellia (C); Bruni (C); Giglio (C); Barberio (C); Catalano (P). Espulsi: Bellia (C).

Marcatori: 12′ Camps (P); 17′ Giglio (P); 44′ Sapone (Rig.).