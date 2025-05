Calcio: Ravenna in finale, ma la Pistoiese ha lottato fino alla fine

Una partita che ha attirato l’attenzione anche dei tifosi reggini dopo la vittoria degli amaranto nella finale play off di oggi contro la Scafatese. Ravenna e Pistoiese sono scese in campo per la semifinale e visto il punteggio in graduatoria per eventuali ripescaggi dei ravennati, si sperava in una vittoria degli arancioni.

La partita ha visto più volte gli arancioni dell’ex Taibi andare vicino al gol del vantaggio, anche con occasioni clamorose, da registrare però anche un palo per i padroni di casa, ma il tempo regolamentare è terminato con il punteggio di 0-0. Così come la prima frazione di gioco dell’extra time, situazione che si è poi sbloccata nei primi minuti della seconda parte con due gol in pochi minuti che consentono al Ravenna di giocarsi la finalissima contro il Tau Altopascio.