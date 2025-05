Reggina, Ballarino: ‘Questo è un contentino, il nostro obiettivo è la C’

"Se applicano le regole siamo in serie C. Speriamo nel miracolo di Taibi..."

La voce del patron Ballarino ai microfoni di radio Febea: “Questo è il contentino di due anni di gran lavoro, noi vogliamo andare in serie C, è questo l’unico nostro obiettivo. Questo gruppo anche nei momenti più difficili ha fatto grandi cose e per un niente non siamo riusciti a ottenere la promozione. Adesso è il momento della speranza. Se chiamano siamo in serie C, non aggiungo altro.

Leggi anche

Ci sono nuove regole e vanno applicate, se le applicano noi siamo in serie C. Quando siamo arrivati tutto era morto, adesso si è tornati a parlare di calcio. Da domani si programma la società e la squadra. Intanto seguiremo tutti gli step tra iscrizioni, verifiche della Covisoc e poi capiremo quello che accadrà. Dai primi di luglio potremo sapere cosa succederà. Intanto speriamo che Taibi riesca a fare il miracolo…Prima per lui e poi per la Reggina”