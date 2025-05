Reggina, Lagonigro: ‘La vittoria di tutti, meritata. Speriamo serva’

Due volte decisivo sul risultato di 0-0, il giovane portiere Lagonigro ai microfono di radio Febea: “E’ una vittoria totale della Reggina e della città. Ci serviva questo successo per dimostrare ancora una volta ai nostri tifosi cosa significa per noi questa maglia. Siamo stati sempre uniti, da quando sono arrivato ho trovato un gruppo meraviglioso che non ho mai incontrato da quando gioco. Sono felice, contento, una vittoria che ci spettava, ci abbiamo messo veramente tutto.

Leggi anche

Adesso speriamo che serva. E’ stato un onore vestire la maglia della Reggina, un sogno che si è realizzato prima che pensassi, ho sempre avuto il sostegno dei miei compagni, mi sento un privilegiato. La mia parata preferita? Quella bassa con il Licata, intervento basso sull’avversario, la caratteristica che più mi piace”.