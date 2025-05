La Reggina vince i play off e adesso… bisogna solo aspettare

Una vittoria sudatissima contro un avversario forte, una partita combattuta pallone su pallone e nonostante una evidente stanchezza fisica e mentale, la Reggina resiste e battaglia fino all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Ed è proprio nel finale di gara che Renelus trova la rete della tranquillità che regala alla squadra amaranto il successo (1-0), il tredicesimo consecutivo e quindi la vittoria del play off che significa adesso attendere quello che accadrà in serie C per poi sperare in un eventuale ripescaggio. Va ricordato che alla Reggina al termine dei supplementari sarebbe bastato anche il pareggio.

Primo Tempo

Per la finale play off le novità presentate da mister Trocini nell’undici titolare sono sostanzialmente due ed entrambe in difesa. Infatti davanti a Lagonigro, a destra Giuliodori, poi Girasole, Capomaggio e Cham, in mezzo Barillà, Laaribi e Porcino, davanti Ragusa, Grillo e Barranco. Parte dalla panchina Adejo per un leggero fastidio muscolare.

Al secondo minuto grande lancio di Capomaggio per Grillo che da buona posizione controlla e crossa, ma trova l’anticipo di un avversario, palla in angolo. Bellissima combinazione al nono tra Barillà e Ragusa con la conclusione di collo esterno del capitano che sfiora il palo. Ancora Reggina vicina al gol con un tiro dalla lunga distanza di Giuliodori ben parato da Becchi.

Alla mezz’ora, da un cross di Giuliodori, Grillo in anticipo sull’avversario colpisce di testa, palla fuori di poco. Al trentasettesimo si vede la Scafatese con una azione manovrata che si conclude con il tiro di Cham, quello dei gialloblu, sfera altissima sopra la traversa. La prima frazione, non esaltante sul piano del ritmo, si chiude con il risultato di 0-0.

Secondo tempo

Grandissima occasione per Barranco al terzo dopo una bella combinazione con Ragusa. In piena area e ben servito, spara altissimo. Al quindicesimo la Reggina protesta per un fallo su Ragusa in area, l’arbitro lascia proseguire e poi ammonisce l’attaccante per proteste. Qualche minuto più tardi viene segnalata una posizione irregolare di Barranco, lanciatissimo a rete, dubbia.

Al ventunesimo ci prova Porcino di destro, Becchi manda in angolo. Intanto Trocini manda dentro De Felice per Grillo. Da una svarione di Ragusa, tanti errori dell’attaccante, si crea una opportunità per la Scafatese con un colpo di testa ravvicinato di Molinaro, respinto dall’attento Lagonigro. Forse fresche sulla corsia di sinistra, Ndoye per uno stanchissimo Cham. Amaranto evidentemente stanchi, nuovo ingresso, quello di Urso per Barillà.

Grande occasione per la Scafatese, a dieci dalla fine, con Molinaro, la sua girata è parata da Lagonigro, attentissimo. A cinque dalla fine ennesima segnalazione di fuorigioco su Barranco ancora una volta lanciato a rete. Altra sostituzione con Renelus al posto di Ragusa. Rissa nei minuti di recupero e cartellino rosso per Aliperta, giallo per De Felice. Altissimo il nervosismo nel finale, giallo anche per Girasole. 0-0 si va ai supplementari con la Scafatese in inferiorità numerica.

Primo tempo supplementare

Pronti via, e crampi per Giuliodori, entra Vesprini. Il primo pericolo è creato dalla Scafatese su schema. La conclu.sione è di Palmieri, sopra la traversa. Altra occsione per la Scafatese con una girata bellissima di Molinaro che sfiora il palo, Reggina in difficoltà nonostante la superiorità numerica. Occasionissima in pieno recupero con Renelus che ruba palla e da posizione leggermente defilata conclude fortissimo, respinge ben piazzato Becchi.

Secondo tempo supplementare

Al quarto minuto intervento violento di Ndoye, rosso diretto e parità numerica ristabilita. Errore gravissimo dell’esterno. Reneluuuussssss. E’ lui a tre minuti dalla fine a realizzare la rete del vantaggio dopo aver recuperato palla in mezzo al campo, servito Barranco che gli restituisce la sfera e con grande freddezza lo stesso Renelus mette in rete da sue passi, è il gol dell’1-0. La Reggina vince i play off e adesso rimane in attesa di buone notizie per quello che riguarda l’eventuale ripescaggio.