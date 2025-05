Reggina, Barillà: ‘Quella promessa fatta ai tifosi dopo Siracusa…’

Il capitano è uscito stremato dal campo, ha giocato ancora una volta in condizioni fisiche precarie e adesso manifesta tutta la sua gioia ai microfoni di radio Febea: “Il pubblico ci ha sempre sostenuto. Dopo la sconfitta a Siracusa ho fatto una promessa alla Curva Sud, dicendo che non avremmo mai mollato e così è stato. Ho lavorato con un gruppo meraviglioso e questo è quello che i tifosi hanno apprezzato. Mi sento di dire grazie a tutti, i compagni, il mister. Da quando è arrivato ci ha tramesso tanta tranquillità. Adesso aspettiamo, la società è pronto a tutto, vediamo quello che accadrà.

Non stavo bene da un pò, ma chi è entrato al mio posto non si è mai risparmiato. Ci serviva una vittoria per festeggiare qualcosa, si sono vinti i play off e l’abbraccio del pubblico è stato meraviglioso. Ora mi riposo, l’età avanza ma mi sento ancora giovane, corrono i miei compagni per me. Mi farò trovare pronto anche per la prossima stagione e convincerò ancora una volta tutti ad entrare nella mentalità Reggina”.