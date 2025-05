Reggina, Trocini: ‘Qui c’è una passione da paura. Peccato per qualche divisione…’

Il Granillo esplode a pochi minuti dalla fine del secondo tempo supplementare quando Renelus, servito da un immenso Barranco, ha depositato la palla in rete per il gol della tranquillità, ricordando che alla Reggina sarebbe bastato anche il pareggio. A radio Febea mister Trocini: “E’ stata dura perchè la Scafatese è arrivata bene, noi non abbiamo potuto prepararla perchè fino all’ultimo ci siamo giocati il campionato. Siamo arrivati con i nervi, con il carattere, la voglia di non mollare. Barillà, Ragusa, gente che si sta allenando poco ma che voleva esserci.

Faccio i complimenti ai ragazzi, oggi nella riunione tecnica li ho ringraziati tutti. Non si arriva a questi numeri solo con la qualità, ma con tutto il resto. Serietà, voglia di sacrificarsi, il gruppo, l’amore per la maglia. Ci sono tanti leader in squadra, poi questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sempre, qui c’è una passione che fa paura ed è un peccato ci sia tanta divisione, alcune volte rimango male a leggere certi commenti, ci si fa male da soli, ma si è riusciti a superare tutto.

Adesso voglio festeggiare, non ci godiamo mai le vittorie, sempre a pensare a quello che deve succedere, voglio festeggiare. Qui ci sono potenzialità enormi, non si vada sempre alla ricerca del colpevole. Il futuro? Mi voglio riposare”.