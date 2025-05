Atzori: ‘Mi sono divertito, stadio splendido. Sono tornato indietro negli anni’

L’amarezza per una finale persa, ma non mostra particolare delusione mister Atzori, l’ex speciale di questa sfida che riconosce i meriti agli amaranto e al meraviglioso pubblico amaranto.”Durante la stagione abbiamo perso punti che ha fatto svanire il sogno. C’era una possibilità, ma battere la Reggina era difficile, ci abbiamo provato. Prestazione splendida dei miei ragazzi in uno stadio splendido, mi sono divertito.

Leggi anche

Sono tornato indietro negli anni. Mi sono venuti una serie di flash, da calciatore quando si entrava dalle scale lato curva sud e poi da tecnico nel nuovo impianto. Poi c’è stato il momento della partita e vi dico che è stato davvero uno spettacolo straordinario. La Reggina è Reggina, purtroppo ha perso un campionato che poetva vincere, spero possa essere ripescata.