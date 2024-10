Calcio – Recupero prima giornata di ritorno. Il programma e l’attuale classifica

Oggi tutti in campo con Bari e Ternana all'inseguimento della Reggina

Si scende in campo per il recupero della prima giornata di ritorno del campionato di serie C. Questo il programma della giornata:

RECUPERO VENTESIMA GIORNATA:

AZ Picerno – Cavese

Catania – Avellino

Paganese – Viterbese

Casertana – Potenza

Teramo – Catanzaro

Vibonese – Monopoli

Bisceglie – Rende

Ternana – Rieti

Bari – Sicula Leonzio

Reggina – V. Francavilla

CLASSIFICA

Reggina 52

Bari 43

Ternana 43

Monopoli 40

Potenza 40

Catanzaro 32

Teramo 31

Catania 30

Cavese 28

Viterbese 28

Paganese 28

Vibonese 27

Avellino 27

Casertana 27

V. Francavilla 24

AZ Picerno 20

Bisceglie 14

Rende 14

Sicula Leonzio 12

Rieti 8

