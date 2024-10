Calcio – Reggina, un amaranto nella Top 11 della settimana. La motivazione

Il primo gol con la maglia della Reggina che vale moltissimo in chiave play off

Quella contro la Casertana è stata probabilmente tra le migliori partite disputate in stagione. Per Niko Kirwan una giornata da incorniciare non solo per la vittoria preziosissima della sua squadra, ma anche per la rete realizzata che ha consegnato i tre punti agli amaranto, dopo che lo stesso giocatore nel primo tempo aveva anche colpito una traversa. I colleghi di tuttoC.com lo inseriscono nella Top 11 della settimana con questa motivazione:

“Niko Kirwan (Reggina): a fine gara ha ringraziato il pubblico indicandolo come dodicesimo uomo, ma anche la tifoseria del Granillo ha applaudito a lungo l’uomo determinante nella sfida con la Casertana. La prima rete italiana non è bellissima, ma quanto mai importante: Adamonis respinge la conclusione di Bellomo, lui è lesto ad anticipare tutti e a depositare il pallone nella porta sguarnita”.

Leggi anche