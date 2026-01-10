Calcio: Reggina tra i club più attenti ai giovani. La classifica

La Reggina 1914 si conferma tra le realtà di Serie D più attente alla valorizzazione dei giovani calciatori nell’ambito del progetto “Giovani D Valore” promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2025/2026.

Al termine del girone di andata, il club amaranto occupa il quarto posto nel girone I della speciale graduatoria relativa all’impiego di calciatori nati tra il 2006 e il 2010, dato che certifica in modo oggettivo l’impegno della società nell’inserimento di atleti in età formativa all’interno di un contesto altamente competitivo.

Il progetto “Giovani D Valore” rappresenta uno strumento centrale per promuovere politiche sportive orientate allo sviluppo del talento, alla sostenibilità e alla programmazione a lungo termine. In questo quadro, la Reggina 1914 ha adottato una linea chiara e coerente, integrando i giovani del settore giovanile e gli under selezionati dalla direzione tecnica, nel progetto della prima squadra e garantendo loro continuità, responsabilità e reali opportunità di crescita.

Il posizionamento in graduatoria al giro di boa della stagione testimonia il lavoro quotidiano della società, dello staff tecnico e di tutta l’area sportiva, confermando come la valorizzazione dei giovani rappresenti un asse strategico per il presente e per il futuro del club.

La Reggina 1914 proseguirà con determinazione lungo questa strada, facendo della progettualità e dell’attenzione ai giovani due pilastri fondamentali per la crescita del calcio amaranto e, più in generale, per lo sviluppo del movimento calcistico nazionale.

Classifica

Santacaldese 330 punti

Ragusa 299 punti

Paternò 202 punti

Reggina 189 punti

Nuova Igea Virtus 159 punti