Reggina, l’ex Cirillo: ‘Spero in un passo falso del Siracusa’

Su news.superscommesse.it, una lunga intervista a Bruno Cirillo, ex calciatore oggi alla ricerca di talenti. Ha ripercorso tutta la sua carriera, di seguito il passaggio che riguarda la Reggina: “Reggio Calabria è la mia seconda casa. Sono cresciuto calcisticamente in amaranto, sono stato capitano e lì ho giocato in Serie A, in Serie B e anche in C. La volata promozione col Siracusa, distante appena un punto, è davvero entusiasmante. I siciliani sono stati costruiti, come la Reggina, per vincere il campionato.

Non me ne voglia il Siracusa ma spero in un passo falso che possa favorire gli amaranto, il cui obiettivo ovviamente dev’essere quello di vincere tutte le ultime partite di campionato. La promozione potrebbe sancire un tassello importante per il ritorno della Reggina nel calcio che conta. La piazza di Reggio non ha nulla a che vedere con il calcio dilettantistico. La speranza è quella di rivedere un giorno gli amaranto in Serie A“.