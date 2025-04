Di Michele e la Reggina. Il suo pensiero sulla squadra di Trocini e la rincorsa al primo posto

Gia scritto in altra pagina del nostro giornale delle dichiarazioni rilasciate dall’ex Di Michele sulla Reggina, il suo passato, il rapporto con la città e i tifosi. Un altro passaggio è riservato alla squadra attuale e l’augurio che possa effettuare il salto di categoria: “La Reggina sta costruendo un vero e proprio capolavoro in Serie D. È partita magari un pò in sordina, non nel miglior modo possibile, ma con l’arrivo del mister Trocini stanno facendo un lavoro davvero straordinario. Hanno recuperato tantissimi punti e adesso si trovano soltanto a un punto dal Siracusa. È una situazione difficile, certo, ma assolutamente non impossibile”.

“Le squadre che stanno davanti devono essere sempre sul pezzo, perché chi insegue può creare problemi in qualsiasi momento e mettere il bastone tra le ruote. Posso dire con convinzione che il lavoro della Reggina è qualcosa di davvero importante. Mi auguro, come tutti i reggini, che la squadra riesca a tornare subito in Lega Pro già da quest’anno, per poi risalire e ritrovare il posto che merita: quello nel calcio che conta, in quelle categorie di primo livello dove è giusto che sia”.

“Io penso che sia l’augurio di tutti, ed è sicuramente il mio: che la Reggina possa chiudere la stagione al primo posto in classifica e conquistare così l’accesso diretto alla Lega Pro.

Una categoria che, per storia, tifoseria e piazza, ormai le sta stretta. L’obiettivo deve essere quello di tornare passo dopo passo ai livelli che realmente merita, come ho già detto prima”.