Reggina: emozionanti e commoventi le parole dell’ex Di Michele verso la città e i tifosi

Una lunga intervista quella rilasciata da David Di Michele ai colleghi di tuttomercato24, dove l’ex attaccante ha ripercorso la sua lunga carriera parlando delle squadre in cui ha militato. Di seguito i passaggi riservati alla Reggina e le bellissime parole verso la squadra amaranto e la città:

“Nel 2013 sono tornato a Reggio Calabria dopo tanti anni, in una piazza che per me ha sempre avuto un significato speciale. Una città, una tifoseria, che mi è rimasta nel cuore, così come tante persone che ho ritrovato con piacere. E quella è stata la parte più bella: rincontrare dopo tanto tempo amici veri, persone care.

Sono sceso in Lega Pro perché la squadra era retrocessa dalla Serie B, ma ho deciso di restare per attaccamento alla maglia. Volevo dare una mano per riportare la Reggina dove meritava, perché quella piazza lì mi ha sempre voluto bene, e io l’ho sempre sentita come una seconda casa.

È un legame indissolubile, come un cordone ombelicale che non si è mai staccato. Per me, restare era semplicemente naturale”.

“Ringrazio la gente, la tifoseria, perché mi ha sempre sostenuto, anche nei momenti più difficili. C’è stato un periodo complicato, in cui, per motivi mai chiariti, sono stato messo fuori rosa. Nonostante tutto, non ho mai mollato. Ho sempre detto la verità e questo, alla fine, ha fatto la differenza.

Dopo un po’ sono rientrato in squadra e siamo riusciti a compiere un vero miracolo: ci siamo salvati ai playout, in un derby contro il Messina, rimanendo in Serie C. Purtroppo, dopo poco tempo c’è stato il fallimento della società, e quella gioia è stata in parte cancellata.

Ma ciò che Reggio Calabria mi ha dato, a livello umano ed emotivo, è stato immenso. E li ringrazierò sempre, con tutto il cuore“.