Calcio: una coppia di ex Reggina per riportare il Messina in serie D

Nel corso dell’intervista rilasciata da Alfio Torrisi a Gazzetta del Sud, oltre a parlare della sua ultima esperienza sulla panchina della Reggina, il tecnico ha confermato i dialoghi avviati con il Messina, compagine retrocessa in Eccellenza e pronta a costruire un grande organico per puntare alla promozione: “Ci siamo incontrati, ci sono stati dei colloqui e ci sono tuttora. Ne stiamo parlando. Essere accostato al Messina è motivo di grande orgoglio. È una piazza importante e un club che merita di tornare rapidamente nelle categorie che gli competono. Certo, fa effetto vedere oggi il Messina nell’organico di Eccellenza, ma questa società ha tutte le carte in regola per essere protagonista in Serie D e costruire un progetto capace duraturo.

Ho avuto anche due offerte dal Girone A della Serie C, ma cerco piazze che mi diano stimoli”.

Un altro ex Reggina, Maurizio Pellegrino, è stato ufficialmente presentato come Ds della società giallorossa.