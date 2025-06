Calcio: un ex Reggina torna all’Inter, nello staff di mister Chivu

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è al suo secondo ritorno con i neroazzurri. Paolo Orlandoni, portiere che a Reggio Calabria i tifosi ricordano per avere contribuito alla prima storica promozione in serie A della Reggina, torna alla casa madre dopo le esperienze con Cagliari e Sassuolo come preparatore dei portieri, fortemente voluto dal nuovo tecnico Chivu, suo ex compagno di squadra.

Da calciatore, dopo numerose esperienze e diverse squadre, aveva nuovamente indossato la maglia dell’Inter per sette anni consecutivi e fino alla fine della carriera, ma con pochissime presenze in campo, solamente quattro. Ha avuto la grande soddisfazione di far parte di quel gruppo che con Josè Mourinho portò a casa il triplete nel 2010, unica squadra italiana fino al momento.