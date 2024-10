Spettatori: partita della Reggina sul gradino più alto del podio. Le prime tre posizioni

Numeri impressionanti nei vari stadi della serie C. Al S. Nicola di Bari il primato

Questa volta è il S. Nicola di Bari a guadagnare il gradino più alto del podio, avendo ospitato per il big match con la Reggina con oltre 15.500 spettatori. Subito dopo Ternana–Monopoli, quasi 12.500 i tifosi, praticamente tutti abbonati, in seguito alla promozione voluta dal presidente rossoverde a prezzi ultra popolari. Chiude il podio il solito ‘Manuzzi’ di Cesena, che ha visto sfiorare i 10.000 presenti per la sfida vinta contro la Triestina.

Questo il podio della Serie C:

1. Bari-Reggina: 15.507 spettatori (7.739 paganti + 7.768 abbonati);

2. Ternana-Monopoli: 12.487 spettatori (482 paganti + 12.005 abbonati);

3. Cesena-Triestina: 9.936 spettatori (1.220 paganti + 8.716 abbonati).

