Rinnovo Reggina-Trocini. Il Dg Praticò precisa alcuni aspetti

Doveva ancora finire il campionato e la Reggina e Trocini si scambiavano messaggi sul futuro comunicando le intenzioni di voler proseguire insieme anche per la prossima stagione. Concetti ribaditi anche al termine del campionato nonostante la delusione di una promozione mancata di un solo punto, ma fino al momento nessuna comunicazione ufficiale riguardo il rinnovo di contratto del tecnico. Anzi, intervenuto a radio Febea, il DG Praticò ha fatto alcune precisazioni che danno la sensazione di una trattativa ancora da definire: “Trocini si è concesso qualche giorno di riposo, stiamo comunque parlando con Bruno e c’è la volontà di proseguire nel progetto. Si stanno analizzando gli aspetti tecnico-economici, ma, ripeto, la volontà della società è chiara. Serve ovviamente l’accordo totale su tutti gli aspetti“.

La Scafatese saluta Atzori

“La Scafatese Calcio comunica che, alla scadenza naturale del contratto, non sarà rinnovato il rapporto con l’allenatore Gianluca Atzori e con l’allenatore in seconda Giovanni Langella. Ai due tecnici la società rivolge i più sentiti ringraziamenti per il loro lavoro, svolto con grande professionalità, abnegazione e senso di appartenenza”.