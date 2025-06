Reggina: il DG Praticò sul ripescaggio, l’iscrizione, l’idea sulla squadra che verrà

Intervenuto a radio Febea, il DG della Reggina Praticò ha smentito qualsiasi contatto riguardo l’arrivo di un possibile nuovo direttore sportivo con riferimento alle voci che parlano del reggino Pasquale Logiudice. Si è parlato anche di altro come l’iscrizione al campionato, la squadra che verrà e i ripescaggi:

“Dal 6 giugno inizieremo ad avere degli spifferi sulle possibili squadre in bilico, poi entro il 13 ci sarà la comunicazione da parte della Covisoc, gli eventuali ricorsi delle bocciate e il 19 verrà fuori la decisione del Consiglio Federale. Ci sono almeno una decina di squadre che potrebbero avere delle difficoltà, per un motivo e un altro, io credo che i controlli saranno molto serrati. Ci sono le possibilità per la Reggina, dobbiamo aspettare”.

L’idea di squadra

“Il presupposto è quello di iscriversi in serie D. Abbiamo otto undicesimi della squadra titolare delle ultime giornate che sono legati con un accordo, con quelli in scadenza stiamo discutendo. Abbiamo alcuni Juniores che inseriremo in squadra e questo non è affatto banale, chiaramente poi bisognerà vedere come riusciranno a confrontarsi con i più grandi”.

Giovani e calciatori esperti

“La Reggina deve ragionare in chiave moderna, ma pensando anche al passato. Abbiamo degli ottimi giovani e dobbiamo avere il coraggio di farli giocare. Questo non esclude che si debbano prendere calciatori di categoria o eventualmente ritorni eccellenti di ragazzi che conoscono la regginità, siamo molto attenti a questo aspetto”.