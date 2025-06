Reggina: il DG Praticò smentisce contatti per un nuovo Direttore Sportivo

In occasione dell'ultima stagione calcistica, l'area tecnica è stata gestita dal DT Bonanno

Da ieri circola la notizia lanciata dai colleghi di notiziariocalcio.com riguardo il forte interesse della Reggina sul Ds reggino Pasquale Logiudice, fresco reduce dall’esperienza con la Cavese con la quale ha ottenuto una promozione in serie D e una salvezza in C. Intervenuto a Radio Febea il DG Praticò ha smentito qualsiasi tipo di contatto:

“Pasquale Logiudice è un carissimo amico di Bonanno, lo stimo come direttore sportivo: ma non c’è stato un contatto con lui. Il Direttore Tecnico ha fatto un grande lavoro, inserendo calciatori importanti e mostrando grande competenza a gennaio quando ha inserito i vari Grillo, Capomaggio, lo stesso Lagonigro. De Felice ha dimostrato di essere un calciatore di altra categoria, ma ha bisogno di sentire la fiducia dell’ambiente“.