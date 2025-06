Calcio: ripescaggio sicuro, ma non è detto che si chiami Inter Under 23

Fuori la Spal, dentro l’Inter con la formula del ripescaggio. Margine del Festival della serie A, ha parlato il responsabile del settore giovanile all’Inter Massimo Tarantino: “La cosa più importante è mettere i giovani al centro del progetto, capire di cosa hanno bisogno loro e non tanto di cosa abbiamo bisogno noi. Farli crescere e mettere a disposizione tutto ciò che può dare il club, senza mettere fretta: questo proviamo a mettere in tutte le squadre giovanili, anche nella Under 23“.

Leggi anche

“Monza è una possibile destinazione per le gare casalinghe, ma intanto il gruppo si allenerà ad Interello: il nome della squadra, però, non lo sappiamo ancora. Abbiamo la fortuna di avere una squadra con tanti talenti, alcuni hanno esordito. Penso a esempio a Topalovic, un giocatore di talento, ma anche Lavelli, Spinaccè. Sono tutti ragazzi con potenzialità, hanno bisogno di continuare il loro percorso di crescita”.