Sancataldese-Reggina prevendita: partenza sprint, poi la frenata. Il dato

Ultima trasferta della stagione, perchè comunque vada, la Reggina fuori casa non giocherà più. Ovviamente si spera che il campionato per gli amaranto finisca il 4 maggio, non dovesse essere così, semifinale ed eventuale finale play off Barillà e compagni le giocheranno al Granillo.

Leggi anche

E anche per la partita contro la Sancataldese ci sarà il solito caloroso sostegno del popolo reggino, nonostante si tratti di una trasferta non particolarmente agevole. Ma ci si gioca la possibilità di vincere il campionato e quindi non si vuole mancare. Anche se, dopo una partenza sprint, c’è stato un rallentamento e quando manca ormai davvero poco all’appuntamento, sono circa 300 i biglietti venduti. A questo punto è complicato pensare di raggiungere il sold out che invece a poche ore dall’apertura della prevendita, sembrava scontato. Vedremo.