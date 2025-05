Reggina: preoccupazione per il capitano Barillà

Altro passaggio del tecnico Trocini in conferenza stampa su infortuni e tifosi: “Noi siamo con i tifosi e loro sono con noi. Lo noti andando anche in giro, c’è grande affetto, sintonia e non vogliamo disperdere tutto questo amore, sono sicuro che riempiranno il settore ospiti e ci faranno avere come sempre il loro sostegno.

Si è lavorato bene in settimana, purtroppo Barillà ha un ginocchio gonfio, proveremo di tutto per recuperarlo, non ce la farà Vesprini, torna Capomaggio“.