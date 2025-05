Trocini: ‘Non voglio pensare a una Reggina in serie D l’anno prossimo’

Ultimi novanta minuti della stagione, saranno quelli che decideranno in maniera definitiva la promozione in serie C. La battaglia è tra Siracusa e Reggina, entrambe impegnate in trasferta. Le dichiarazioni di mister Trocini a due giorni dalla sfida: “Siracusa più pressione? E’ una domanda che bisognerebbe fare a loro. Per noi cambia poco, dobbiamo vincere come stiamo facendo da tanto tempo. Sentiamo una voglia incredibile di ottenere l’ennesimo successo e poi vedremo quello che accadrà.

Comunque vada non sarà un successo, la vittoria del campionato è qualcosa di diverso. I numeri lasciano il tempo che trovano, nessuno ascolterebbe che questa squadra con me ha la media punti più alta d’Italia se non vinciamo il campionato e questo mi fa una enorme rabbia, perchè meriteremmo noi la promozione. Sicuramente questa squadra merita un grande plauso. Avrei voluto farlo domenica scorsa, lo faccio adesso: grazie anche a tutto il mio staff, nessuno escluso, c’è stato un grande lavoro quotidiano per il raggiungimento di un traguardo importante. E’ veramente una fortuna lavorare con questo staff.

Io non riesco a immaginare la Reggina in serie D l’anno prossimo, non ci voglio pensare, non ci voglio pensare, non lo prendo proprio in considerazione. Se non ci riusciamo domenica, punteremo a vincere i play off e poi sperare nel ripescaggio, dobbiamo vivere con queste speranze. In settimana si è lavorato molto bene, siamo pronti, carichi, motivati. E’ stato superato quel periodo in cui si era meno brillanti.

Partite vere? A noi ci prendere a schiaffi e pugni ovunque, noi ci crediamo, vogliamo crederci”.