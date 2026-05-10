Reggio, Incontriamoci Sempre raduna i poeti per la festa della mamma

Oggi, domenica 10 maggio 2026, in occasione della Festa della Mamma, si terrà un atteso raduno poetico presso l’associazione Incontriamoci Sempre ODV. L’evento avrà luogo nei locali della stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina alle ore 18:45. È prevista una grande partecipazione di poetesse e poeti provenienti da tutta la provincia reggina per recitare le proprie liriche sia in lingua italiana che in dialetto.

Un momento di condivisione e premi

Tanti gli ospiti della serata che animeranno l’incontro culturale. Per celebrare al meglio questa ricorrenza, si svolgerà un simpatico sorteggio di premi che verranno estratti tra i poeti partecipanti e tra il pubblico presente in sala. A condurre l’evento saranno Elena Festa, Pino Cambera e Aurelio Mandica, che guideranno i presenti attraverso i versi dedicati alla figura materna.