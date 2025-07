Calciomercato, la Scafatese compra tutto. Doppio colpo in attacco

Scafatese scatenata sul mercato. Doppio colpo del club che si preannuncia come uno dei principali competitor per la promozione nel prossimo campionato di serie D, ufficializzati gli ingaggi dell’esterno offensivo Roberto Convitto (tra gli artefici principali delle ultime tre promozioni in Serie C targate Arezzo, Trapani e Siracusa) e dell’attaccante brasiliano Lucas Dambros Da Silva.

Di seguito i due comunicati ufficiali del club campano.

La Scafatese Calcio 1922 comunica agli organi di stampa di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante brasiliano Lucas Dambros Da Silva.

Classe 1996, cresciuto calcisticamente nell’Internacional di Porto Alegre, Dambros sbarca in europa appena maggiorenne accasandosi al Djursland, in Serie B danese.

Dopo due anni e un invidiabile bottino di 23 reti in 27 presenze arriva per lui il momento dell’approccio col campionato italiano, con due stagioni in Serie C con la maglia del Trapani e poi le esperienze in Serie D con Messina, Fasano, Casarano e Nardò, mentre nell’ultima stagione è stato in forze alla Gelbison, con cui ha collezionato 13 reti in 32 presenze tra campionato e play off.

Colpo da 90 per la Scafatese che comunica agli organi di stampa di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento del calciatore Roberto Convitto, tra gli artefici principali delle ultime tre promozioni in Serie C targate Arezzo, Trapani e Siracusa;



Esterno dal tocco delizioso, classe 1996, Convitto ha vestito anche le maglie di Marsala, Licata, Lucchese, Sanremese, Pianese e Vibonese, vantando nel palmares anche la vittoria di altri tre campionati di Eccellenza, prima del tris consecutivo in D.



Per lo scacchiere di Mister Esposito, dunque, un nuovo pezzo pregiato che nelle ultime stagioni si è contraddistinto sia per i gol che per il numero di assist.