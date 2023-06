Calcio: in serie B pronto a rientrare un altro ex campione del mondo

La cadetteria vero punto di riferimento per tanti ex campioni

La serie B è decisamente una vero e proprio punto di riferimento per quel gruppo di calciatori che nel 2006 ha conquistato con l’Italia il titolo di campioni del mondo. La scorsa stagione due di questi, Grosso e Gilardino, hanno conquistato la serie A con Frosinone e Genoa, mentre Pippo Inzaghi sulla panchina della Reggina ha fatto ingresso nella griglia play off. Meno fortunate le stagioni di De Rossi e Cannavaro, esonerati dopo un percorso non esaltante con Spal e Benevento poi retrocesse, mentre in campo Gigi Buffon è arrivato fino alla semifinale play off con il Parma.

“Alessandro Nesta e la Reggiana, come già anticipato su queste colonne, c’è l’accordo accordo totale. Tra oggi e sabato la firma sul contratto che legherà il tecnico alla società emiliana. L’intesa, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, sarà di un anno più uno di opzione in caso di salvezza. E dalla prossima settimana Alessandro Nesta comincerà la sua nuova avventura…”. In realtà l’ex difensore di Lazio e Milan in serie B ci era già stato sulle panchine di Perugia e Frosinone.

fonte: TMW