Calcio serie C – Ufficializzati anticipi e posticipi. Reggina due volte protagonista

Si scenderà in campo la domenica, così come ha voluto il presidente Ghirelli per una sorta di ritorno al passato. Per motivi televisivi sono contemplati anticipi al sabato, uno per girone ed il posticipo di lunedi. Ufficializzati tutti i match che saranno soggetti a variazioni di giorno per tutto il girone di andata, con la Reggina che non giocherà di domenica solo in due circostanze, in quelle gare ritenute di maggiore interesse:

Bari – REGGINA Lunedì 16 settembre Ore 20.45

REGGINA – Catanzaro Sabato 12 ottobre Ore 20.45

Ovviamente tutte le altre gare si giocano di domenica tranne i turni infrasettimanali:

Ternana – REGGINA Mercoledì 24 settembre Ore 15.00

REGGINA – Picerno Mercoledì 23 ottobre Ore 20.45

