Calcio serie C – Il programma della giornata e la classifica. Reggina al Granillo

Con la schiacciante vittoria della Vibonese sul Rieti, si è aperta la giornata numero quattordici del campionato di serie C girone C. Queste le altre partite in programma:

Vibonese – Rieti 5-1

Cavese – Catanzaro

Monopoli – Viterbese

AZ Picerno – Teramo

Reggina-Casertana

V. Francavilla – Rende

Bisceglie – Bari

Catania – Sicula Leonzio

Ternana – Paganese

Avellino – Potenza

CLASSIFICA

Reggina 31

Ternana 26

Monopoli 25

Potenza 24

Bari 23

Viterbese 21

Teramo 21

Vibonese 20

Catanzaro 20

Casertana 18

Catania 17

V. Francavilla 17

Paganese 16

Avellino 14

AZ Picerno 13

Cavese 13

Rieti 12

Bisceglie 10

Sicula Leonzio 9

Rende 6

