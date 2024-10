Reggina-Casertana, dove si può vedere la partita

Si spera di poter arrivare a 10.000 spettatori per la partita di questo pomeriggio tra Reggina e Casertana. Per coloro che non avranno la possibilità di andare allo stadio il match è visibile su Eleven Sports in pay e lo si potrà vedere su pc, tablet, smartphone e smart tv.

Si ricorda che a differenza degli anni scorsi, la visione del match è legata alla sottoscrizione di abbonamento mensile o annuale, quindi non è più possibile acquistare la singola partita.

