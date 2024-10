Calcio serie C, Vittorio Galigani: ‘Defiscalizzazione impossibile’

Lo stop imposto dalla Lega Pro al campionato di serie C continua a far discutere.

A TuttoC.com l’intervista a Vittorio Galigani che spiega perchè bisognava scendere in campo: “E’ sbagliato non giocare, come concetto e come logistica. Le battaglie si vincono proponendo progetti validi. Molti club avevano da tempo programmato le trasferte, specialmente al sud. E’ sbagliato perche’ il campionato riprende a campagna trasferimenti iniziata, si fosse giocato il 22 nessuno aveva fatto operazioni in entrata.

La defiscalizzazione è impossibile, lo Stato non la concedera’ mai. Le risorse vanno trovate all’interno del sistema calcio. Ho gia’ espresso il mio parere, si trovi un’intesa con la Serie A sui pesi elettorali”.

Leggi anche

Leggi anche