Calcio serie C – Il programma della giornata e la classifica

Terza giornata del campionato di serie C. La sorprendente capolista Viterbese ospiterà il Picerno con la possibilità di proseguire la sua marcia a punteggio pieno, mentre il Bari farà visita al Rieti. La Reggina ancora in casa contro il Bisceglie alla ricerca della sua seconda vittoria in campionato, il programma:

Avellino – Teramo 2-0

Cavese – Vibonese

Monopoli – Catanzaro

Reggina – Bisceglie

Rende – Ternana

Rieti – Bari

Sicula Leonzio – Paganese

V. Francavilla – Casertana

Potenza – Catania

Viterbese – AZ Picerno

CLASSIFICA

Catania 6

Ternana 6

Viterbese 6

Avellino 6

Reggina 4

AZ Picerno 4

Catanzaro 4

Bisceglie 4

Paganese 3

Casertana 3

Bari 3

Potenza 3

Monopoli 3

V. Francavilla 1

Cavese 1

Teramo 0

Sicula Leonzio 0

Vibonese 0

Rieti 0

Rende 0