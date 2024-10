Calcio serie C – La Reggina allunga. I risultati delle 15 e la nuova classifica

Nella giornata delle porte chiuse, la Reggina riesce a sbancare Potenza battendo il Picerno per 2-0. La prima volta di Paolucci in gol e da titolare, la prima volta in rete anche Manuel Sarao. Questo il resoconto delle gare giocate alle 15 con la sorprendente sconfitta interna del Monopoli:

TRENTESIMA GIORNATA

Vibonese – Paganese 1-1

Monopoli – Casertana 0-1

Bisceglie – Catania 0-1

AZ Picerno – Reggina 0-2

Avellino – Ternana 2-0

Sicula Leonzio – Rende ore 17,30

Viterbese – Rieti ore 17,30

Teramo – V. Francavilla ore 17,30

Cavese – Potenza lunedi 17,30

Catanzaro – Bari lunedi 20,45

CLASSIFICA

Reggina 69

Bari 59

Monopoli 57

Potenza 55

Ternana 51

Catania 47

Catanzaro 42

Teramo 41

Avellino 40

Viterbese 39

Vibonese 39

Casertana 38

V. Francavilla 37

Cavese 37

Paganese 36

AZ Picerno 32

Sicula Leonzio 26

Bisceglie 20

Rende 18

Rieti 12