Calcio: per il Siracusa il rischio di una pesantissima penalizzazione

“Come riporta il quotidiano La Sicilia, alla penalizzazione già attesa da parte del Tribunale Federale Nazionale potrebbe aggiungersi una seconda sanzione nelle prossime settimane per il Siracusa. Il primo passaggio è ormai definito: mercoledì 26 febbraio è attesa la decisione del TFN sui mancati versamenti di contributi e ritenute relativi alla prima trimestralità. Salvo sorprese, il club andrà incontro a sei punti di penalizzazione. Ma il quadro potrebbe aggravarsi ulteriormente. Sarebbe infatti emersa un’irregolarità anche sulla seconda trimestralità: se gli stipendi sarebbero stati corrisposti, non risulterebbero invece saldati i contributi attraverso i modelli F24 entro la scadenza prevista. Per la giustizia sportiva, l’assenza del pagamento può tradursi rapidamente nell’apertura di un nuovo procedimento, con il rischio concreto di un’ulteriore penalizzazione che porterebbe il totale a nove o addirittura dieci punti. Intanto, sul fronte societario, i gruppi organizzati della tifoseria hanno nuovamente contestato il presidente Alessandro Ricci, invitandolo a cedere il club“.

fonte: TMW